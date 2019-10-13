KISBÜ Çevre Kulübü Genel Kurulu yapıldı
13/10/2019
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Doğa ve Çevre Kulübü Genel Kurulu yapıldı.
KISBÜ’den yapılan yazılıa açıklamaya göre genel kurulda 4. dönem başkanlığına Haluk Tuğluk seçildi.
Kulübün 2019-2020 Yönetim Kurulu ise şu şekilde:
Mehmet Emirhan Güzelbilen (Kulüp Başkan Yardımcısı), Rabianur Umut (Kulüp Sekreteri), Tahir Yılmaz (Kulüp Dış İlişkiler Başkanı), Hüseyin Şahmerdan Çapuk (Tanıtım Medya Başkanı), Kenan Aslanbay (Maliye Başkanı), Muhammet Ali Yorulmaz (Üretim Başkanı), Adile Öncel (Organizasyon Başkanı), Naile Deveci (Denetleme Kurulu Başkanı)