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KISBÜ Çevre Kulübü Genel Kurulu yapıldı

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13/10/2019

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KISBÜ Çevre Kulübü Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Doğa ve  Çevre Kulübü Genel Kurulu yapıldı.

KISBÜ’den  yapılan yazılıa açıklamaya göre  genel kurulda 4. dönem başkanlığına Haluk Tuğluk seçildi.

Kulübün 2019-2020 Yönetim Kurulu ise şu şekilde:

Mehmet Emirhan Güzelbilen (Kulüp Başkan Yardımcısı), Rabianur Umut (Kulüp Sekreteri), Tahir Yılmaz (Kulüp Dış İlişkiler Başkanı), Hüseyin Şahmerdan Çapuk (Tanıtım Medya Başkanı), Kenan Aslanbay (Maliye Başkanı), Muhammet Ali Yorulmaz (Üretim Başkanı), Adile Öncel (Organizasyon Başkanı), Naile Deveci (Denetleme Kurulu Başkanı)

13/10/2019 12:41
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TAGS: KISBÜ Çevre Kulübü Genel Kurulu yapıldı, haber, kıbrıs,
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