KISBÜ, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına kermes düzenledi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Doğa ve Çevre Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına kermes düzenledi.

KISBÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gün boyunca kampüs içerisinde devam eden kermesten elde edilen 2000 TL, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail’e teslim edildi.

KISBÜ Rektörü Prof Dr Mustafa Tümer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir de kermese katıldı.

Kermese KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü’nün(DOÇEK) yanı sıra; KISBÜ Genç Liderler Kulübü, KISBÜ İlim Hikmet ve Değerler Kulübü, KISBÜ AR-GE Kulübü, KISBÜ Tiyatro Kulübü, KISBÜ Müzik Kulübü, KISBÜ Kızılay Kulübü, KISBÜ Düşünce Akademisi Kulübü, KISBÜ Hukuk Kulübü ve KISBÜ Psikoloji Kulübü de destek verdi.