KİSBU yüksek lisans programlarına kayıtlar sürüyor

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (KISBÜ)4 yüksek lisans programı için 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor

Üniversite açıklamasına göre Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 15 Eylül Pazar gününe kadar online kayıtlar devam edecek.

Online kayıtlar ve burs kayıtları www.kisbu.edu.tr/lisansustu adresinden yapabilirler.

16-17 Eylül tarihleri arasında mülakatlar KISBÜ Haspolat Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 4 yüksek lisans programına güz dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.kisbu.edu.tr/lisansustu web sayfasından, [email protected] mail adresinden veya +90 (392) 233 55 22/137 no'lu telefondan elde edebilir.