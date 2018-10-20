HABER KIBRIS

KISBÜ’den Kanser Hastalarına Katkı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri "Birimizin Fazlası Diğerimizin İhtiyacı" sloganıyla kanser hastalarına katkı yaptı.

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20/10/2018

KISBÜ’den Kanser Hastalarına Katkı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde 3 gün boyunca açılan stand ile fazlalık eşyalar toplanarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e teslim edildi.
Öğrenciler adına konuşan Abdurrahman Arıkan, bu tarz çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini açıkladı ve destek veren halka da teşekkür etti.

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TAGS: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Birimizin Fazlası Diğerimizin İhtiyacı, haber, kıbrıs
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