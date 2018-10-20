KISBÜ’den Kanser Hastalarına Katkı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde 3 gün boyunca açılan stand ile fazlalık eşyalar toplanarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e teslim edildi.

Öğrenciler adına konuşan Abdurrahman Arıkan, bu tarz çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini açıkladı ve destek veren halka da teşekkür etti.