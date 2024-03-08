Kişi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın refahı için kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kişi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, 8 Mart’ın kadınların her türlü sömürü ve ayrımcılığa karşı sürdürdükleri mücadeleyi simgeleyen özel bir gün olduğunu belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın refahı için kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Kişi, “Bu vizyonla hareket eden Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, bugüne kadar gönüllülük çerçevesinde ve kendi öz kaynakları ile yaptığı çalışmalarda önemli bir ivme yakaladı. Kooperatifimiz, kadın emeğini değerlendirmek, görünür kılmak ve üretim standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projeler üretirken, aynı zamanda sosyal projeler de geliştirdi” dedi.

Kadın sanatçıların emeğini görünür kılmak, Kıbrıs resim sanatına olan ilgiyi artırmak ve sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için kadın ressamlarının eserlerini farklı yaratıcı alanlarda kullanma hedeflerinin ilk adımını atmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Kişi, “ Bu nedenle eserlerinin kullanılmasına izin veren gönüllü sanatçılar Nilgün Güney, Özden Selenge ve Zülal Karlıova'ya destekleri için teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımızın eserleri ile değer kazanan hediyelikler, toplumun çeşitli kesimlerinden ilgi görmekte ve bu durum bizi olumlu yönde motive etmektedir” dedi.

Kişi, 8 Mart vesilesiyle tüm emekçi kadınları selamladı ve kadın dayanışmasının her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini bilerek bölge kadınlarını kooperatif çatısı altında birleşmeye davet etti.