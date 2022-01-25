Kişi: Girne Belediyesi’ni geri alacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, 23 Ocak Erken Genel Seçim’i sonuçlarını değerlendirdi yerel seçimler için hazırız mesajı verdi.

Mehmet Kişi’nin açıklaması şöyle:

“Bir seçimi daha geride bıraktık. Girne ilçesindeki mühür sayılarını incelediğimiz zaman 2018 seçimine kıyasla 2567 mühür artışı yaparak 6808 mühürle seçimi tamamladık.

Başta Girne Belediye bölgesi olmak üzere birçok beldede birinci parti olarak seçimi bitirdik.

1-2 günlük veri inceleme ve değerlendirme molasının ardından hiç hız kesmeden sokakta olmaya devam edeceğiz.

Önümüzde yeni bir mücadele alanı var. Dikmen’e ilaveten Lapta, Esentepe ve Çatalköy Belediyeleri’nde ilan ettiğimiz adaylarımızla seçimleri kazanacağız.

Alsancak’ta da kısa bir süre içerisinde örgütümüzle ve üyelerimizle istişare ederek nihai kararımızı vereceğiz.

Ve altını çizerek belirtmek isterim ki; Örgütlü ve çok çalışarak Girne Belediyesi’ni geri alacağız!”

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25/01/2022 19:30