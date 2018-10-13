Kışı rahat ve sağlıklı geçirmek için bu uyarıları dikkate alın

Soğuklar iyiden iyiye yüzünü gösterdi. Kışı rahat ve sağlıklı geçirmek için doğru beslenmek doğayla iç içe, uyum içinde yaşamak önem taşıyor. Bazı püf noktalarına uyarak sonbahar ve kışı mevsimini sağlıkla geçirmek mümkün. Liv Hospital Check-up ve Sağlıklı Yaşam Kliniği’nden Yrd. Doç. Dr. Eren Eroğlu sağlıklı bir kış için neler yapılabileceğini anlattı.

Aşı yaptırın

Geçtiğimiz yıllarda görülen domuz gribi tehdidi, abartılmış endişe ve aşılama kampanyaları ne yazık ki aşı bilincine büyük sekte vurdu. Grip aşıları sihirli değnek değil ama gripten korunmanın da tek gerçek yolu. Hastalık kapıya dayanman önce yapılacak aşının fayda etme olasılığı yüksek.

Rengarenk beslenin

Sebzeler ne kadar renkliyse besin değerleri de o kadar yüksektir. Değişik günleri değişik renklere ayırın, bir gün sarı renklileri yiyin (greyfurt, bal kabağı, mısır, elma) bir gün koyu yeşilleri tercih edin (brokoli, pırasa, kara lahana) kırmızı ve moru da ihmal etmeyin.

Yoğurdu bol tüketin, çünkü yoğurt;

İçindeki bol kalsiyumla kemik erimesini önler

Yüksek tansiyon riskini azaltır

Kolit ve kabızlığa iyi gelir

Vajinal akıntı ve enfeksiyonları engeller

Mevsimine göre beslenin

Günümüzde trend organik beslenmek olsa da, her şeyi mevsiminde yemek ve kendi bölgenizde yetişenleri tüketmek de tercih sebebi olmalı. Bir gıdanın üretiminden sofraya gelmesine kadar geçen süre taşıdığı besinlerin kaybolmaması açısından önemli. En iyisi yerel üretilen organik gıdaları tüketmek.

Abur cuburdan kaçının

Yemek sonrası masa başında sohbet ederken ya da televizyon seyrederken farkında olmadan atıştırmanın zararları oldukça fazla. Bunun önüne geçmek için

Ağzınıza sakız ya da naneli kalorisiz şeker atın

Kalkıp dişinizi fırçalayın

Ne yiyecekseniz inceleyin ve düşünün

Elinize bir bardak çay ya da su alarak meşgul olun.

Kışın yıpranan cildinize özen gösterin

Yaz bitip kış geldiğinde daha ne oluyor diyemeden soğuk havalar ve rüzgar bir anda cildinizi yıpratıp dudaklarınızı çatlatabilir. Dirsekleriniz kurumuş kaşınıyor ya da yüzünüzdeki T bölgesi içler acısı ise alacağınız kış önlemleri gülüşünüzü tekrar kazanmanıza yardımcı olacak.

Banyo zamanınızı kısaltın

Sıcak buharlı bir banyo ağrıyan kaslarınıza birebir gelebilir fakat aynı hızla cildinizin nemini de alıp götürür. Sıcak su soğuk ya da ılık suya oranla cildin koruyucu doğal yağını daha hızlı çıkararak buna sebep olur. Çözüm banyo zamanını kısaltıp sıcak yerine ılık suyla yıkanmakta. Kurulanırken de kendinizi havluyla ovalayarak değil vücudunuza bastırarak kurutun.

Nemlendirici kullanın

Kuru bir ciltle baş etmenin en etkili yolu nemlendirici kullanmak. Cildiniz yağlı olsa bile nemlendirici kullanmak faydalı, sadece cildin gözeneklerini tıkamayacak birini seçmek gerekir.

Kışın da güneşten korunmak gerekli

Güneşin zararlı ışınlarının yüzde 80’i ince bulutlardan, sisten geçer ve dünyaya ulaşır. Bu nedenle güneşin kırışıklık yapma, benlere sebep olma ve cilt kanseri gibi zararlı etkilerinden korunmak için kışın da 15 ve üzeri güneş koruma faktörlerini kullanmak faydalı.