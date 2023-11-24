Kışın Gelmesiyle Sağlık Uyarısı: Beyin Cerrahı Dr. Çağın Ozankaya'dan Önemli Tavsiyeler

Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıyla kış aylarının gelmesiyle birlikte sağlık önlemlerini hatırlattı. Dr. Ozankaya, özellikle Kıbrıs gibi bölgelerde mevsim geçişlerinin viral ve bakteriyel hastalıkları tetikleyebileceğini belirtti.

Havanın 24 saat içinde üç farklı mevsimi barındırdığına dikkat çeken Ozankaya, bu durumun uygun giyinmeyi zorlaştırdığını ve soğuk havanın virüslerin daha aktif olmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya'nın paylaşımı şöyle:

"Beklenen oldu ve sonunda hava sıcaklıklarının ani olarak düşmesiyle kış geldi.

Özellikle Kıbrıs’ta mevsim geçişleri viral ve ardından da bakteriyel hastalıklar için birebir. Nedeni çok basit; sabah kalktığımızda kış, öğlen ilkbahar, akşam üzeri sonbahar ve gece yine kış’ı yaşıyoruz. Yani 24 saatte üç mevsim.

Hal böyle iken uygun kıyafet seçmekte zorlanıyoruz, ya fazla korunaklı oluyoruz ya da savunmasız kalıyoruz. Sanılanın aksine soğuk hava tek başına hastalıkların nedeni değil. Soğuk havalarda virüsler ( hepsi değil )daha aktif olmakta, ortamların da hava koşulları nedeniyle kapalı olmasından ötürü bulaş daha kolay olmakta.

Naçizane herkesin bildiği önerileri hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum;

Bol su tüketimi ( kahve ve çay tüketimini artırmak anlamına gelmez )

Düzenli uyku

Mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketimi ( özellikle çinko ve C vitamininden zengin olanlar )

Hava şartlarını önceden kontrol edip ona uygun giyinmek

Gerekirse iyi referanslı bağışıklık sisteminin kuvvetlendiren takviye kullanmak

Kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak ve kalmak zorundaysanız da sık sık havalandırmak

Ellerimizi sık sık yıkamak ya da dezenfekte etmek

Herkese iyi haftasonları"