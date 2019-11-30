Kışın kilo almanızı önleyecek öneriler!

"Metabolizmamızı hızlandırarak kilo almayı engelleyebiliriz" diyen Diyetisyen Leman Denizgil, Haber Kıbrıs için kaleme aldığı yazıda şu önerilerde bulundu.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Kış aylarının gelmesiyle metabolizmamız yavaşlıyor dolayısıyla da kilo almaya başlıyoruz. Aslında metabolizmamızı hızlandırarak kilo almayı engelleyebiliriz.

1.Ana öğünleri atlamayın.

Metabolizma hızının azalmasının en büyük sebeplerinden biri de, düzensiz beslenme alışkanlığı. Özellikle ana öğünleri (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği) düzenli olarak tüketmek, besinlerin vücutta yağ olarak depolanmasının önüne geçiyor.

2.Şekerli gıdalar ve hamur işlerini tüketmeyin.

Açlık krizlerinde ilk aklınıza gelen şekerli gıdalar ve hamur işleri oluyor. Ancak karbonhidrat içerikli ve kalorileri yüksek olan bu yiyecekler tamamına yakını vücutta yağ olarak depolanıyor.

3.D vitamini eksikliği

Güneş ışınlarından az yararlanma sonucu gelişen D vitamini eksikliği kilo alımını tetikler.

4.Tuz Yerine Baharat Tüketin.

Bazı besinler içerdikleri moleküller sayesinde metabolizmamızın hızlanmasına destek oluyorlar. Özelikle kırmızıbiber içerdiği kapseisin sayesinde yağ yakımına yardımcı oluyor.

5.Gece atıştırmaları

Akşam saatlerinde fazla yenen yemek, kan şekerinin düşmesine, bunun sonucunda da gece acıkmanıza yol açabilir.

6.Günde 1 fincan yeşil çay

Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve ‘epiogallocatechin-3-gallat’ adındaki bileşen sinir sistemi ile beyni etkileyerek kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırıyor. İçerisindeki polinefol bileşenleri de iştahın baskılanmasına yardımcı oluyor.

7.Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin

Havaların soğuması spora ara vermeniz için bir neden olmasın. Eğer herhangi bir spor dalıyla ilgilenmiyorsanız günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yaparak harcadığınız enerjiyi arttırabilirsiniz. Böylelikle yavaşlayan metabolizma hızınızın da dengesini sağlamış olursunuz.

8.Düzenli Uyku Şart

Vücudun hormonal dengesinin düzenlenmesi ve iştah regülasyonunun sağlanması adına uyku en elzem etkenlerden biri. Özellikle uykuda salgıladığımız leptin hormonu, gün içinde tokluk merkezimizi uyararak gereğinden fazla enerji alımının önüne geçebiliyor. Uyku ihtiyacı yaşa ve bireysel özelliklere göre değişse de, günde ortalama 7-8 saat kadar uyumaya özen gösterin.

30/11/2019 16:59