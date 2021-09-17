Kısırlık tarihe karışıyor

Kainatın var oluşundan bu yana insanoğlunun neslini devam ettirme isteğinin önündeki engellerin başında gelen kısırlık sorunu erkekler için tarihe karışıyor.

Japonya, Kyoto'daki İnsan Biyolojisi İleri Araştırma Enstitüsü'nde kobay fareler üzerinde yapılan bir çalışma sonucu, farelerde kök hücrelerden vücut içinde sperm oluşumunu sağlayabilen yöntem geliştirildiğini belirten Embriyolog Turgay Barut, bu sonuçlara erkeklerde kısırlık sorunun ilerleyen süreçte tarihe karışabileceğini söyledi.

Japonya'daki araştırmacıların, farelerde pluripotent embriyonik kök hücrelerden verimli yavrulara dönüşen fonksiyonel sperm hücrelerinin gelişimini başarıyla gösterdiğini ve bu yönde yapılan çalışma sonuçlarının dünyaca bilinen Cell Stem Cell adlı dergide 7 Eylül 2021’de yayınlandığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Bu son buluşa göre Japon araştırmacılar ilkel üreme hücrelerine benzer hücrelerden spermatogenezis adı verilen sperm hücre gelişimi aşamalarından geçebilen, canlı ve üretken yavrular oluşturabilen sperm hücreleri oluşumunu sağlamışlardır” dedi.

Japonya, Kyoto'daki İnsan Biyolojisi İleri Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacıların, oluşturdukları sperm hücre üretim modelinin hem vücut içinde hem de vücut dışında çalıştığını gösterdiğini kaydeden Barut, “Daha önceki çalışmalarda sperm hücresi gelişimi sadece tamamen in vitro adı verilen laboratuvar koşullarında yani vücut dışında oluşturulabilmişti. Bu çalışma bir test tüpünde canlıyı oluşturabilen özelleşmiş tüm hücre tiplerine dönüşme potansiyeline sahip fare pluripotent kök hücrelerinden fonksiyonel spermi yeniden oluşturan ilk çalışma. Enstitü direktörü Profesör Mitinori Saitou, sonuçla ilgili ‘Bu, erkek germ hücre farklılaşması için yeni olanaklar sunuyor’ ifadelerini kullandı” çalışmanın ilerlemesi halinde erkekler için çok önemli bir sorun olan kısırlık sorunun sona ermesi bekleniyor” dedi.

Güvenilir bir süreç elde etmek için araştırmacıların bu çalışmada, testislerde meydana gelen üç temel aşamayı taklit etmeye çalıştığının açıklandığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Yapılan çalışmada ilkel üreme hücrelerine benzer hücrelere dönüşen embriyonik kök hücreler kullanılmış. Bu hücrelerin 10 bin tanesi 8 farklı koşul altında çalışılmış. Bu süreçte sperm kök hücrelerinin üretilebildiği en iyi koşullar ve hücre aktivasyonu için anahtar nitelikte genlerin aktiflenmesi sağlanmaya çalışılmış. Araştırmacılar daha sonra sperm hücrelerinin üretim basamakları için en ideal koşulları kullanarak hem testis içerisine nakletmişler hem de laboratuvar hücre kültürü koşullarında bu hücreleri geliştirmeyi başarmışlar. Bu çalışma sonucunda elde edilen sperm hücreleri kuyruksuz bulunmuş. Ve bu hücreler kullanılarak yumurta hücresine enjeksiyon yapılmış ve canlı doğumla sonuçlanan üreme potansiyeline sahip yavrular elde edilmiş. Günümüzde de alternatif bir deneysel tedavi yöntemi olarak kullanılan ROSI tekniği adı verilen Round spermatid enjeksiyonuyla sperm öncül hücrelerinden embriyo elde edilmesi yönteminde de kullanılmaktadır. Günümüzde Azospermi adı verilen menisinde hiç sperm hücresi bulunmayan hastalarda tedavi seçeneği olarak kullanılan bu hücreler de kuyruksuzdur ve bu yöntemle dünyada sınırlı sayıda da olsa canlı doğumla sonuçlanan gebelikler elde edilebilmektedir. Araştırmacılar bu yöntemle elde edilen sperm hücrelerinde genlerin çalışmasını düzenleyen mekanizmalarda farklılıklar gözlemlemiş ve bu yöntemle elde edilecek yavrular üzerinde etkilerin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulamışlardır” diyerek çalışmaların ilerleyen aşamalarında erkeklere daha müjdeli haberlerin verilebileceğini kaydetti.

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17/09/2021 14:12