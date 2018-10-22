Kısırlık tedavisinde yeni umut

Kısırlık konusunda yapılan araştırmalara bakıldığında kısırlık sorununun yüzde 30 -35 düzeyinde erkek kaynaklı olduğu görülüyor. Son dönemlerde erkeklerde kısırlık tedavisinde teknolojik gelişmeler sayesinde büyük yol katediliyor. Kısırlık tedavisindeki gelişmelere yeni bir yöntem daha eklendi. Elektrik aktivasyonu olarak adlandırılan bu yöntemle hiç canlı sperm hücresi bulunmayan erkeklerin dahi çocuk sahibi olabileceğine dikkat çekiliyor. Peki elektrik aktivasyonu nedir, nasıl uygulanır?

Son 10 yıldır, erkek kısırlığının tedavisinde çığır açan teknolojik gelişmelere bir yenisi daha eklendi: Elektrik aktivasyonu. Uzmanlar, bu yöntemle özellikle menide hiç canlı sperm hücresi bulunmayan veya olgun olmayan sperm hücresi bulunan erkeklerin dahi çocuk sahibi olabileceğine dikkat çekiyor.

Genel kısırlık nedenlerine bakıldığında %30-35 kadarının erkek kaynaklı olduğu görülüyor. Sperm sayısındaki azlık, hareket sorunları veya spermdeki yapısal sorunlar, erkek kısırlığının ana sebeplerini oluşturuyor. Bu gruptakilerin yaklaşık üçte birinde, menide canlı sperme rastlanmıyor. Bu duruma Azoospermi adı veriliyor. Türkiye'deki üreme tıbbının öncülerinden biri olan Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erkek kısırlığı ve tüp bebekte elektrik aktivasyonu dönemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

TOPLUMUN YÜZDE 1'İNİ İLGİLENDİRİYOR

Kısırlık sorunu ile doktora başvuran 100 erkekten 15'inde rastlanılan azoospermi toplum genelinde 100 erkekten 1'inde görülüyor. Bu erkeklerin mutlaka iki kez sperm vermesi ve tanının testler sonucu netleştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tek bir örneğin yeterli olmadığını ve eğer tanı netleştirildi ise nedene yönelik tetkiklerin yapılması gerektiğini söyledi.

Pabuçcu, "Azoospermi olgularının %30-40 kadarında sperm üretimi oluyor ancak kanallarda tıkanıklık var, yani sperm dışarı atılamıyor. Bu durumda, çeşitli teknikler ile sperm elde etmek kolay ancak kalan %60-70 kadar olguda spermlerin üretiminde bozukluk olabilir ki bu durumda mutlaka genetik ve hormonal inceleme yapılarak uygun olgulara hormanal tedavi verilmelidir.