Kişisel gelişim eğitimi veriliyor

Geçitkale’de Geçitkale Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00-13.00 saatleri arasında kişisel gelişim eğitimlerinin ilki yapılıyor.

Geçitkale Belediyesi, Kadın Meclisi, kadınlara ve katılmak isteyen herkese bir dizi seminer programı hazırladıklarını belirtti. Eğitmen Marziye İlhan (RN. BA. MBA)’ın vereceği bu eğitim ve seminerler halka ücretsiz olarak sunuluyor.

Geçitkale’de 5 Ekim 2019, Cumartesi günü Geçitkale Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00-13.00 saatleri arasında kişisel gelişim eğitimlerinin ilki yapılıyor. Eğitmen Marziye İlhan, RN. BA. MBA ile Kişisel Gelişim Eğitiminin birincisi düzenleniyor.

Nisan ayına kadar devam edecek olan eğitim ve seminerlerin tarih ve saatleri daha sonra halkımıza bildirilecektir.

03/10/2019 10:11