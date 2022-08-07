Kişisel Sohbetler Edebilen Robot Barmen Geliştirildi

İtalya'da Napoli Federico Il Üniversitesi'nden araştırmacılar, BRILLO adını verdikleri bir robot geliştirdi. Bu robot eksiksiz bir barmen olması için tasarlandı. Yakın zamanda yayımlanan makalelerinde araştırmacılar, robotlarının müdavimlerle nasıl kişisel sohbetler edebilmesini sağlayacaklarını açıkladı.

Araştırmanın başındaki isim olan Profesör Silvia Rossi, gerçek bir barmen gibi davranabilecek bir robot yapmanın daha önce üzerinde çalışılmış bir alan olmadıını belirtti. Elbette ki kokteyl yapabilen robotlar bulunuyor ancak bu robotlar, gerçek bir barmen gibi sohbet edip yeri geldiğinde arkadaşlık edemiyor.

BRILLO adlı barmen robotun içecek hazırlamak için iki kolu ve bir de monitörümsü bir yüzü bulunuyor. Bu yüz sayesinde robot, misafirleriyle iletişim kurarken jest ve mimiklerini kullanabiliyor. Robotun çalışma şekli ise her müşteri için ayrı bir profil oluşturma mantığına dayanıyor.

Bu habere tepkiniz:



07/08/2022 12:56