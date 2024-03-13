Kişisel Temsilci Holguin CTP'yi ziyaret etti

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13/03/2024

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Kişisel Temsilci Holguin CTP'yi ziyaret etti

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, siyasi partilere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti.

CTP Genel Merkezinde saat 11.00'de başlayan ve bir buçuk saat süren görüşmede Holguin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fikri Toros, Armağan Candan'la bir araya geldi.

Görüşme sonrası CTP Genel Başkanı Erhürman tarafından Holguin'e hediye takdimi yapıldı, açıklamada bulunulmadı.

CTP'den görüşmeye ilişkin basın açıklamasının ilerleyen saatlerde yapılacağı bildirildi.

13/03/2024 13:27
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TAGS: Kişisel Temsilci Holguin CTP’yi ziyaret etti
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