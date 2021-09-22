Kısıtlı sayıdaki sağlık ekibinin fedakarlığı unutulmaz…

Pandemiyle mücadelede gelinen aşama son derece iyi. O buhranlı günleri şimdilik atlattık gibi görünüyor. Atlatmamız da gerekiyor. 2 bin aktif hasta vardı. Ölümler peşin sora geliyor, bulaş neredeyse her köye sıçramıştı. Böyle bir ortamda hizmet vermek imkansız gibi bir şeydi.

Düşünün, Acil Durum Hastanesi’nde 100 yatak, 24 yoğun bakım ünitesi vardı. Yatak sayısı 130’a çıkarılırken, hastane içerisinde yer alan Göğüs Garantina olarak bilinen alan da Pandemi için 22 yatak kapasitesi ile açılmıştı. Her taraftan hasta yapıyordu.

Böyle bir ortamda, Acil Durum Hastanesi’nde yataklar dolmuş, yoğun bakım ünitesinde hasta sayısı 22’ye çıkmıştı. Yoğun bakımın dolması demek, ülkenin yeniden kapanması, yeni bir kriz, ekonominin yeniden dine vurması demekti. Kapanmanın kıyısına gelinmişti.

O günleri anımsayın, izne çıkan doktorlar izinden, plajdan Acil Durum Hastanesi’nde çağrılıyordu. Pozitif hastalar evlerde tedaviye çağrılmayı beklerken, ciddi bir yığılma vardı. Yaşanan krizi anlatmak, endişeyi aktarmak gerçekten kelimelerle mümkün değil.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, 0-17 yaş arasında her gün 40-50 hasta vardı. O tabloya bakınca okulların açılması da hayal gibi bir şeydi. Devlet, PCR için kaynak bulamıyor, yeterli hemşire yok, sağlığa ayrılan kaynak da ciddi bir tartışma konusuydu.

Hükümetin kendi içerisindeki saçma kavgaları, pandemide de zaafiyet yaratırken, o anlarda devrede sağlıkçıların fedakarlıkları vardı. Burada Sağlık Üst Kurulu ve pandemide görev alan doktor ve hemşireleri defa defa tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten hakları ödenmez

O tablodan dönüldü. 200 vaka, 170’lere geriledi. Korku ölümlerle birlikte artınca, ciddi bir geri çekilme yaşandı. Matematik devreye girdi. 170’lere düşen bakalar, temaslı sayısı da azalttı. Peşinden 140’lı rakamlar bir hafta devam etti, 100’lere düştü, şimdi 80’lerdeyiz.

Bu kısımda devreye giren sağlık bakanlığı ve belediyelerin sıkı denetimini de unutmamak, sağlıkçılar dışındaki çalışanlara da hakkını teslim etmek gerekiyor. Denetim mücadelede çok önemli bir yer tutmakta. Bıkmadan, usanmadan mekanları da insanları da kontrol altında tutmak önemli.

Hesap basit aslında. Vaka satışı azaldıkça, temaslılar da azalıyor. Bulaş miktarı da düşüyor. Her ne yapıyorsak yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi okullar da açıldı, çocuklarımıza karşı da ciddi bir sorumluluk taşıyoruz.

Şimdi de öğretmenlerin liderliğine ve çocuklarımızı yönlendirmesine ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Katı kurallardan taviz vermeden 2 yıldır eğitimden uzak kalan çocuklarımıza sunulan bu imkanı heba etmemeliyiz. Sonuna kadar sahip çıkmalıyız

Bugün aslında ciddi teşekkür borçlu olduğumuz, fedakar sağlık çalışanlarının özverisine ne kadar teşekkür etsek az. Siyasetin buhranına girmeden, insanüstü bir gayretle, dar imkanlarla, kendilerinden ödün vererek büyük bir dalgayı atlatmamıza katkı koydular .

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner ile bu süreci konuşacağız. Hem dünü, hem bu günü, hem de önünüzdeki süreci birlikte masaya yatıracağız. Halk olarak üzerimizde ciddi bir sorumluluk olduğunu unutmadan hareket etmemize bir katkı olur umarım.

Bu habere tepkiniz:



22/09/2021 08:39