Kişiye özel Ferrari

Ferrari eşine az rastlanır bir olaya imza atarak sadece bir kişi için özel bir araç üretti. Ferrari’nin en özel müşterilerinden biri için tasarlanan SP38 modeli, gösterdiği performansla göz doldurmayı daha şimdiden başardı.

Kendi sınıfının en iyi araçlarından biri olan SP38, 205 kilometrelik bir hıza yaklaşık 3 saniyede çıkabiliyor. Dış tasarımda ikonik Ferrari Kırmızısını tercih eden yeni model, maalesef ki yarış tutkunlarının kendi garajlarında olmasını isteyecekleri bir araç olamayacak.

İsmi açıklanmayan şanslı müşteriye şimdiden keyifli sürüşler diliyoruz.