Kıskançlık nedeniyle eşini darp etmişti cezaevine gönderildi

Gazimağusa’da bir ikametgahın salon odasında kıskançlık yüzünde aralarında çıkan tartışma esnasında, ayni ikametgahta birlikte kalmakta olduğu eşinin vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurup darp ettikten sonra eşine ait cep telefonu duvara fırlatmak suretiyle kırılıp 200 TL hasara uğramasına neden olan S.T., şikâyet üzerine ayni gün tutuklanmış ve 01.04.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde “kasti hasar ve darp” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol ’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 31.03.22 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta oldukları ikametgahlarında kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışmada eşi Z.Ö ’in vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak suretiyle darp ettikten sonra eşine ait cep telefonunu duvara fırlatmak suretiyle 200 T.L hasara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını ve evine gitmediği yönünde yapmış olduğu sözlü beyanın gerçeği yansıtmadığı yönünde ifadeler temin edildiğini belirten tanık, zanlının 27.10.2020 tarihinde eşine karşı işlemiş olduğu ciddi darp meselesiyle ilgili aleyhinde dosya tanzim edildiğini, 22.10 21 – 08.12.21 tarihleri arasında sık sık alkol alması ve eşine karşı tutumu nedeniyle polise şikâyet yapılmasına rağmen ifade verilmemesi nedeniyle dosyanın ileri götürülmediğini söyledi.

Eşine karşı işlemiş olduğu suçla ilgili zanlı aleyhine teyit edici şahadet mevcut olduğuna değinen tanık, işlemiş olduğu suç ile ilgili kendisine tebliğ edilen yazılı dava tebliğine zanlının “kabul ediyorum” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Zanlının T.C vatandaşı olduğunu, eşiyle nikahlı olması nedeniyle 03.09.22 tarihine kadar ikamet izinli olduğunu söyleyen tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 6 bin lira nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner lira şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı şartları yerine getirinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)

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04/04/2022 19:56