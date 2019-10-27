Kısmet’ten bir başarı daha...

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” adlı kısa film, “GOYA” olarak bilinen İspanyol Akademi Ödülleri için ön eleme yapan “Mostra de Curtas Vila de Noia” adlı festivalin resmi seçkisine girdi.

Kıbrıs Türk yapımı bir kısa film, ilk kez İspanya’nın en prestijli sinema ödülü “GOYA”ya akredite bir festivalin uluslararası yarışmasında yer alacak.

“Kısmet”, tam bir yıl önce, İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) ve Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) için seçmeler yapan, İngiltere’nin en büyük film festivallerinden Leeds Uluslararası Film Festivali’nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilerek, Kıbrıs Türk sineması için bir ilke daha imza atmıştı.

Dünya prömiyerini 18 Ekim 2018 tarihinde yapan “Kısmet”, bugüne kadar resmi seçkisine girdiği 32 uluslararası festival çerçevesinde 41 ülkede gösterime girdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen “Kısmet”, Aralık 2018’de Brezilya’da düzenlenen “9. Brazil Cinefest Uluslararası Film Festivali”nde de “İzleyici Ödülü” kazanmıştı. Başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor.

İSPANYA’NIN ÖNDE GELEN FESTİVALLERİNDEN BİRİ…

“Kısmet”in resmi seçkisine girdiği “Mostra de Curtas Vila de Noia” adlı festival, İspanya’nın en prestijli sinema ödülü GOYA için ön eleme yapıyor.

İspanya’da çok sınırlı sayıda festival, İspanya’nın “Oscar”ı olarak da anılan GOYA’ya akredite.

Bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında 20’ncisi düzenlenecek olan festival, dünya genelinden binlerce başvuru arasından “kurmaca” kategorisindeki yarışma için “Kısmet”in de aralarında bulunduğu 39 film seçti. Kuzeybatı İspanya’da bir kıyı kasabası olan “Noia”da gerçekleştirilen festivale, uluslararası konukların yanında, İspanyol sinemasının önde gelen isimlerinin de katılması bekleniyor. Festivalde İspanyolca altyazı ile gösterilecek olan “Kısmet”, bu gösterimle birlikte İspanya’da dördüncü kez sinema severlerle buluşmuş olacak.

PORTEKİZ VE ARJANTİN’DE GÖSTERİLDİ

Kısmet, Ekim ayı içerisinde Portekiz ve Arjantin’de de sinemaseverlerle buluştu. “Kısmet”, 19 Ekim akşamı, Portekiz’in Faro şehrinde bu yıl 9’uncu kez yapılan “Farcume: Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro” adlı festivalde, Portekizce altyazı ile gösterildi. Kısmet, 20 Ekim akşamı ise Arjantin’in Jujuy bölgesinde bu yıl 18’incsi gerçekleştirilen “Muestra Internacional De Cortometrajes Jujuy” adlı uluslararası film festivalinde gösterildi.

27/10/2019 17:51