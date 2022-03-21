Kişmir, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Eleştirdi

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21/03/2022

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Kişmir, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, hükümeti hazırlanan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”  konusunda eleştirerek, “Yerel yönetim seçimlerine çok kısa bir süre kala, yangından mal kaçırırmışçasına gündeme getirilen bu yasa tasarısının ciddi anlamda bir emek sömürüsüne yol açacağı aşikârdır” dedi.

Kişmir açıklamasında, “Ülkemizde Belediyeler Reformu’na ihtiyaç olmasına rağmen, bu reformun nasıl olacağı, tüm paydaşlar ile tartışarak ve bir konsensüs ile belirlenmelidir. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin alıştığı şekliyle, ‘Ben yaptım, olur’ zihniyetiyle değil” ifadelerini kullandı. 

Yerel yönetimlerde örgütlü BES, DEV-İŞ ve MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ’in, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın geri alınması talebiyle başlattığı eylem ve grevlere destek belirten Kişmir, “Bu onurlu duruşu selamladığımızı da tüm kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

21/03/2022 16:54
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TAGS: ali kişmir
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