Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Cumhurbaşkanlığı’nda sözleşmeli olarak çalışan iki emekçiye sözleşmelerinin uzatılmayacağını bildiren bir yazı gönderilmesine” tepki göstererek, bunu “emek düşmanlığı” olarak nitelendirdi.

Basın-Sen, söz konusu iki çalışanın, sekiz yıldır Cumhurbaşkanlığında “her koşulda layıkıyla hizmet vermeye devam etmelerine rağmen partizan ve popülist bir anlayış yüzünden işsiz kalmakla karşı karşıya kaldıklarını” ileri sürdü.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu adına Başkan Ali Kişmir tarafından yapılan açıklamada, “Tüm sektörlerin ekonomik olarak çöktüğü, vatandaşın alım gücünün dibe vurduğu, çalışanların hayat pahalılığı ödeneğinin anayasaya aykırı bir şekilde hükümet tarafından kaldırıldığı, işsizlik oranın tavan yaptığı, kapısına kilit vuran iş yerlerinin her geçen gün arttığı bu süreçte” bunun yapılmasının emek düşmanlığı olduğu öne sürülerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştiride bulunuldu.

Kişmir şöyle dedi:

“Mert Beysoydan ve Artun Korudağ, üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde sözleşmeli olarak saraya istihdam edilmişler ve dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde de sözleşmeleri her yıl uzatılarak görevlerine devam etmişlerdir.”

Kişmir, “görevlerini her koşulda layıkıyla yapan” iki çalışanın, içinde bulunulan dönemde de aynı şekilde hizmet vermeye devam etmelerine rağmen, partizan ve popülist anlayış yüzünden şimdi işsiz kalmakla karşı karşıya olduklarını, Beysoydan ve Korudağ’a hiçbir gerekçe gösterilmemesinin de bu partizanlığın en büyük kanıtı olduğunu savundu.

Kişmir: “Bu anlayışa tek diyebileceğimiz ‘Yazıklar olsun’ dur” dedi.

23/04/2021 14:12