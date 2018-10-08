Kişmir Denktaş’ı “ti”ye aldı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, “Herhangi bir sendikacının DP kontenjanından maliye bakanı atanabileceğini” söylemesi üzerine devreye giren Ali Kişmir, göreve talip oldu.

Kişmir, Denktaş’a şu mesajı verdi: Sayın Maliye Bakanım Serdar Denktas, "Sendikacılar aralarından birisini seçsin maliye bakanı atayım genni" talebiniz üzerine dün sendikalar olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve çağrınızı olumlu karşılayarak Basın-Sen Başkanı olarak beni Maliye Bakanı olarak seçti... Milletimize hayırlısı olsun... Meşaleyi yaktım... Ne zaman geleyim?