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Kişmir Denktaş’ı “ti”ye aldı

 Basın- Sen Başkanı Ali Kişmir, Maliye Bakanlığına talip oldu.

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08/10/2018

Kişmir Denktaş’ı “ti”ye aldı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, “Herhangi bir sendikacının DP kontenjanından maliye bakanı atanabileceğini” söylemesi üzerine devreye giren Ali Kişmir, göreve talip oldu.

 Kişmir, Denktaş’a şu mesajı verdi: Sayın Maliye Bakanım Serdar Denktas, "Sendikacılar aralarından birisini seçsin maliye bakanı atayım genni" talebiniz üzerine dün sendikalar olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve çağrınızı olumlu karşılayarak Basın-Sen Başkanı olarak beni Maliye Bakanı olarak seçti... Milletimize hayırlısı olsun... Meşaleyi yaktım... Ne zaman geleyim?

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TAGS: ali kişmir, serdar denktaş, haber, kıbrıs
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