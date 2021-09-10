Kişmir: Eylemcilere, polis tarafından uygulanan orantısız müdahaleyi şiddetle kınarız

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin “Yaşam Hakkı” için bugün Sağlık Bakanlığı önünde toplanan eylemcilere polis tarafından “orantısız müdahale” uygulandığını savunarak, bu müdahaleyi “şiddetle kınadıklarını” belirtti.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) adına Sendika Başkanı Ali Kişmir tarafından yapılan açıklamada, “SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin ‘Yaşam Hakkı’ için bugün Sağlık Bakanlığı önünde toplanan eylemcilere, polis tarafından uygulanan orantısız müdahaleyi şiddetle kınarız. Bir bebeğin hayata tutunabilmesi için hükümetin harekete geçmesini sağlamaya çalışan iyi niyetli insanlara karşı gösterilen bu tutum, tarafımızca kabul edilemezdir. Polis devleti olan yakın coğrafyadaki ülkelerdeki görüntülere benzer görüntülerin ülkemizde de yaşanması ayrıca utanç kaynağıdır” denildi.

Anayasaya göre, sağlık ve yaşam hakkının herhangi bir zümreye, kişiye, topluluğa özel değil, her bir bireyin koşulsuz şartsız sahip olduğu en temel hak olduğunu hatırlatılan açıklamada, “Toplumun bir bireyi olan polisin de, bu hakları bilmesi, bilmiyorsa da öğrenmesi şarttır” ifadesine yer verildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, iki göstericinin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan olayla ilgili polisin “özür dilemesi ve gerekli soruşturmayı kendi içinde yapması” da talep edildi.

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10/09/2021 16:58