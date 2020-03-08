Kişmir: Şiddete başvurulması, Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs’ta çözüm ve barış isteyen insanlara Rum Polisinin hiç çekinmeden biber gazı kullandığını ve aralarında meslektaşlarının da olduğu birçok insanı hastanelik ettiğini belirterek, “Avrupa Birliğine üye olan bir devletin böyle çağdışı bir şiddete başvurması, bu devletin başında olan Nikos Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır“ dedi.

Kişmir Basın-Sen yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Bugün eyleme katılan Türkçe ve Rumca konuşan insanlarımız şunu net olarak göstermişlerdir ki, bu ülkede barış yanlılarının sesi güneydeki ve kuzeydeki faşistlerden daha gür çıkmaktadır. Artık eski Kıbrıs ve Kıbrısılılar yoktur. Ne barikatlarınızdan, ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bizlerin bu adayı yeniden birleştirmesine engel olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü düzenlenecek olan eylemde yine en ön saflarda yerlerini alacaklarını kaydeden Kişmir, Anastasiadis’in kurduğu utanç barikatını yıkıp geçeceklerini belirtti.

Kişmir, “Tüm insanlarımızı Pazartesi günü bu utanç barikatlarını yıkmaya ve adanın güneyindeki barış yanlısı kardeşlerimizle kucaklamaya davet ediyoruz” dedi.

08/03/2020 11:53