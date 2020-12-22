Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Talebimiz özgür, özerk ve bağımsız bir BRT’dir” dedi.

Kurumda, Anayasal hak olan Toplu İş Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğini, 1993 yılından beri tek bir çalışanın dahi kadrolanmadığını belirten Kişmir, “Yapmacık kutlamalar ve yapmacık tebrikler artık anlamsızlaşmıştır. Gerçeklerin yazılması, tartışılması ve tartıştırılmasının zamanı çoktan geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Kişmir mesajında, şunları kaydetti:

“57 yıl önce Kıbrıs Türk toplumunun sesi olarak kurulan ama geçen zaman içerisinde toplumun sesi olmaktan çıkıp hükümetlerin ve baskıcı zihniyetin sesi olmuştur. Hala bu çağda yönetiminde asker bulunan bir kurumun düşünce ve ifade özgürlüğüne hizmet etmediği açıkça ortada dururken, diğer yandan kurum yönetimi 2021 girmeye hazırlandığımız bu günlerde anayasal bir hak olan Toplu İş Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerini yerine getirmemekte, 1993 yılından beridir tek bir çalışan dahi kadrolanmamaktadır.”

Bu tablo karşısında 57’nci yaşını kutlayan BRTK’da tek kutlayacakları kesimin işini layıkıyla yapmaya çalışan ve bugüne kadar tüm kısıtlamalara rağmen kuruma katkı koyan meslektaşları olduğunu söyleyen Kişmir, “Talebimiz özgür, özerk ve bağımsız bir BRT’dir. Tüm çalışanların güvence altına alındığı bir kurumdur. Hükümetlerin borazanı değil toplumun sesi olan bir basın kuruluşudur. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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22/12/2020 12:27