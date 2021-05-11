Kişmir: Toplumu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grevine destek belirtti.

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11/05/2021

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Kişmir: Toplumu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grevine destek belirtti.
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yazılı açıklamasında, “Yoldaş sendikamız EL-SEN’in başlatmış olduğu haklı grevi selamlıyor, tüm toplumumuzu bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Kurumlarımız bizim, size sattırmayacağız, biz yaşatacağız ve biz yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

11/05/2021 12:20
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TAGS: Basın Emekçileri Sendikası, Basın-Sen, Ali Kişmir,
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