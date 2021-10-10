Kişmir’in Türkiye’ye alınmamasına tepkiler sürüyor

Basın- Sen Başkanı Ali Kişmir’in, Hırvatistan’da katıldığı uluslararası bir toplantının ardından adaya dönerken giriş yapmaya çalıştığı Türkiye’ye alınmamasına tepkiler sürüyor.

CTP: “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE İNSAN HAKLARI DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir’in, İstanbul Havalimanı’nda “Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğu” iddiasıyla gözaltına alınması ve Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmemesine tepki göstererek, “kabul edilebilir bir tutum değildir” dedi.

CTP’den yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve insan haklarının demokrasinin gereği olduğu vurgulanarak, insanların siyasi görüşüne göre sınıflandırılması, toplumun bölünmesi gibi ayrıştırıcı politikaların, Kıbrıslı Türklerinin alışkın olduğu şeyler olmadığı, bu toplumun, insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konularındaki hassasiyetini “Türkiye’deki yetkililer dahil artık herkesin içselleştirmesi gerektiği” belirtildi.

“CTP olarak antidemokratik bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak ister, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’e dayanışmamızı iletiriz” ifadeleri kullanılan açıklamada, hükümetin bu konuda suskunluğunu koruması eleştirilerek, henüz açıklamama yapmaması da “kabul edilemez” olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının da basın camiasını temsil eden Kişmir’in neden Türkiye’ye giriş yapamadığını ve konuşulan “yasaklılar listesi” içerisinde başka hangi vatandaşların ismi olduğunu açıklama zorunluluğu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu soruları yanıtlama mecburiyetine sahip olanlar, bugün susmayı tercih edip koltuklarında oturmayı tercih etse de, Kıbrıs Türk halkı hukuk tanımaz ve antidemokratik bu zihniyetten hiç kuşkusuz hesap soracaktır“ denildi.

KTGB: “SIRADA KİM VAR?”

Kıbrıs Türk Gazeteciler (KTGB) Yönetim Kurulu, “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in Türkiye’de maruz kaldığı uygulamanın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3’üncü kez yaşanan bu durumu, insan haklarına, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak görmekte ve ister istemez ‘sıradaki kim olacak’ diye sorgulamaktadır” denildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında, temmuz ayında 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın ve iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı yazar Ahmet An’ın milli güvenliğe zararlı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesinin üzerinden 3 ay geçtiği halde kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılmadığına işaret edildi.

Basın-Sen Başkanı Kişmir’in bugün aynı gerekçeyle Hırvatistan dönüşü, KKTC’ye gelişi öncesinde ihtiyaç duyduğu PCR testini yaptırmak amacıyla İstanbul’da transit yolcu bölümünden pasaport kontrolü sırasında “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle bir sonraki uçuşa kadar bir odada bekletildiği belirterek, bu uygulamaların kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Gazetecilerin hangi gerekçeyle olursa olsun bir ülkeye girişine engel olunması ifade ve basın özgürlüğüne bir darbedir, korku devleti yaratmaya yönelik ciddi bir hamledir. Bu nedenle kamuoyunda dolaştığı duyulan ve aralarında üyelerimizin de bulunduğu Ali Kişmir’in giriş yasağı ile ortaya çıkan “yasaklı listesi”nin açıklanmasını ve söz konusu listede yer alan gazetecilerin hangi gerekçelerle Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz” denildi.

KTGB Yönetim Kurulu, Temmuz ayında yaşanan olayların ardından girişim yaptığını duyuran Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını belirterek, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve hükümetinin, bu konuda gerekli girişimi yapıp kamuoyunu aydınlatmakla yükümlü olduğunu kaydedildi.

KTÖS: “KIBRISLI TÜRKLERİ YOK ETME ÇABASINA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıslı Türkleri “milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham edecek kadar ileriye gidildiğini belirterek, “Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı” mücadelenin süreceğini bildirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanı görevini yürüten Ali Bizden’in “güvenlik gerekçesi” ileri sürülerek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye yetkilileri tarafından Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek sınır dışı edilmesi, araştırmacı Ahmet An’ın da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmayışından sonra şimdi de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in aynı muameleyi görmesinin tesadüf olmadığını kaydetti.

“Kıbrıslı Türklerin itaat etmesini istenmektedir” görüşünü savunan Elcil, Kıbrıs Cumhuriyeti garantörü Türkiye’ye “görevini kötüye kullandığı” eleştirisi yaptı. Elcil ayrıca AKP’nin tavır ve davranışlarının, aydınlara “terörist” muamelesi yapmasının Kıbrıslı Türkleri istemediğini gösterdiğini savundu.

Türkiye’nin “AKP’den ibaret” olmadığını ifade eden Elcil, Kıbrıslı Türklere uygulanan tutum karşısında, Türkiye’deki muhalefetteki siyasi parti ve demokrat örgütleri, Avrupa Birliği ve uluslararası kamuoyunu, insan hak ve özgürlükleri açısından konuya müdahil olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile hükümetin bu konuda yapacağı açıklamayı takip edeceklerini ifade eden Elcil, “Mücadelemiz devam edecek” dedi.

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10/10/2021 15:10