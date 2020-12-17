Kıstı ve Iftode’nin ölüm nedeni açıklandı

Akova ve Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı.

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17/12/2020

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Kıstı ve Iftode’nin ölüm nedeni açıklandı

Akova ve Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı.

Akova’da, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 51 yaşındaki Songül Kıstı’nın (K) ölüm sebebi “kalp yetmezliği”; Güzelyurt’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Piotr Iftode’nin (E-71) ölüm sebebi “mide kanseri” olarak açıklandı.

 

 

17/12/2020 14:22
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TAGS: Songül Kıstı, Piotr Iftode
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