Kition antik askerî limanı kazıları için Fransa’dan heyet geliyor

Larnaka’da, milattan önce bin 75 yılındaki büyük depremde yıkılan Kition antik askerî limanı kazıları için Fransa’dan bir arkeolog heyetinin Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros, Fransız uzman, akademisyen, üniversite öğrencisi vb’den oluşan kalabalık bir arkeoloji heyetinin, kazılar aracılığıyla antik limanı lanse etmek üzere önümüzdeki ay Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Haberde, askerî gemi yapımı ve bakım-onarımının da yapıldığı Kition antik limanında özel rampalar bulunduğu, askerî gemilerin bu özel rampalarla karaya çıkarılarak bakım/tamir edildikten sonra yine aynı yöntemle denize indirildiği, limanın ayrıca bakır ve tarım ürünü ihracatı için de kullanıldığı kaydedildi.

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15/09/2021 13:39