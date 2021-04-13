Kitium Eski Metropoliti Hrisostomos Tecavüzle Suçlanıyor

Kitium eski Metropoliti Hrisostomos’un (83), tecavüz suçlamasıyla dün Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, iddianameye dayanarak Kitium eski Metropoliti Hrisostomos’un, Larnaka’daki iş yerinde(Kitium Metropolitliğinde), 1-30 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen tecavüz olayıyla suçlandığını yazdı.

Gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan Hrisostomos’un 50 bin Euro kefaletin ardından, daha sonra Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. Habere göre, Hrisostomos’un seyahat belgesine de el konuldu.

Hrisostomos’un Ağır Ceza’daki davasının 26 Nisan’da görüleceğini yazan gazete Hrisostomos’un ayrıca 1981 yılında o dönemde 16 yaşında olan genç kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle de bir başka davanın daha açıldığını, bunun ise 8 Haziran’da görüşüleceğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



13/04/2021 14:27