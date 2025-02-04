KITMOK ile TMF bugün toplantı yaptı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) iş birliğiyle Cemsa Karting Pisti’nde düzenlenecek olan süpermoto yarışı için hazırlık çalışmaları başladı.

Yarış öncesinde TMF Süpermoto Ekibi ve KITMOK yöneticileri, pistte detaylı bir ön çalışma gerçekleştirdi.

Bu çalışmalar kapsamında pistin durumu değerlendirildi ve yarış için gerekli düzenlemeler ele alındı.

Cemsa Karting Pisti, yarışın güvenli ve adil bir şekilde yapılabilmesi adına teknik ekipler tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen, “ Bu tür iş birlikleri, hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs’ta motosiklet sporlarının gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi

Organizasyonun bölgeye spor turizmi anlamında da pozitif etkiler yaratması bekleniyor.