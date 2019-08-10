KITOB otel doluluk oranlarını açıkladı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Kurban Bayramı’nda otellerdeki ortalama doluluk oranının yüzde 75 civarında olacağını duyurdu.

KITOB, bayram süresince otellerde beklenen doluluk oranlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kurban Bayramı süresince gerçekleşmesi tahmin edilen KITOB Otel Dolulukları aşağıdaki gibidir:

Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %85, Küçük otellerin dolulukları ise %66 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %75 civarında olacağı düşünülmektedir.

Toplam 110 üye otelimizin 20’sinde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.

Bunun yanında 48 tesisimizin bayram dolulukları %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Otellerimize bol kazançlı bir bayram geçirmelerini dilerken tüm halkımızın da Kurban Bayramını kutlarız.