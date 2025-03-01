KITOB’dan Projeye Ciddi Destek Geliyor

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’daki eşeklerin korunmasına yönelik yürütülen projede önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.

Basat, konuyla ilgili olarak Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müsteşar Serhan Aktunc, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Basat, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner’in Karpaz’daki eşeklerin korunması konusundaki hassasiyetine teşekkür ederken, Otelciler Birliği’nin projeye ciddi bir katkı sağlayacağını açıkladı. Resmi açıklamanın önümüzdeki hafta Taşkent Doğa Parkı ve Bakanlık tarafından yapılacağını belirtti.

Toplantıda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çevre Koruma Dairesi’nin projeye nasıl katkı koyabileceği de ele alındı. Çevre Koruma Dairesi bütçesinde Karpaz bölgesine ayrılan 1 milyon TL’lik kaynağın, bölgedeki idari giderler ve yakıt harcamalarının ardından eşeklerin korunmasına yönlendirilmesi değerlendirildi. Ayrıca, Bakan Ataoğlu’nun talimatıyla Bakanlık bütçesinde ek destek sağlanıp sağlanamayacağı araştırılacak.

Projenin sürdürülebilirliği adına 2026 yılında daha geniş kapsamlı bir bütçelendirme ile destek sağlanacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, Otelciler ve Casinolar Birliği dışında Bankalar ve Müteahhitler Birliği ile de iş birliği yapılarak projeye destek verilmesi için girişimlerin başlatılacağı aktarıldı.

Basat, projenin hızla geliştiğini vurgulayarak, “El birliğiyle bu çözülemeyen sorunu dünyaya örnek olacak bir şekilde çözerek, tüm mağduriyetleri gidereceğimiz kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı. Projeyle ilgili gelişmelerin resmileşmesiyle birlikte, detayların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.