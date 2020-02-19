Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) 43. yılını kutluyor.

KITREB 43. Yılını Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Merit Otel’de düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

KITREB Yönetim Kurulu Başkanı Dener Öymen yaptığı açıklamada, ülkenin daha iyi tanıtılması ve dünyaya duyurulmasında rehberlerin büyük katkısı olduğunu dile getirerek, ülke turizminin artık dar kalıplar içinde sürdürülmediğini belirtti.

Rehberlerin ülkeyi tanıtmak adına büyük görevler üstlendiğini belirten Öymen, rehberlerin özverili çalıştığını ve çalışma saatlerinin belirli olmamasından dolayı bir çok mağduriyet yaşadıklarına da değindi.

Rehberlerin aldığı ücretlerin de yeniden revize edilmesi gerektiğini kaydeden Öymen, cuma günü resepsiyon öncesi saat 10:00’da Büyükhan’da lokma dağıtılacağını da belirtti.

19/02/2020 15:21