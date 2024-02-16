KITREB, Dünya Turist Rehber Birlikleri Konvansiyonu'na katıldı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Dünya Turist Rehber Birlikleri Federasyonu tarafından 20’ncisi düzenlenen Dünya Turist Rehber Birlikleri Konvansiyonu’na katıldı.

KITREB’den yapılan açıklamaya göre, Dünya Turist Rehber Birlikleri Federasyonunun iki senede bir düzenlediği konvansiyon, bu yıl İtalya'nın Sicilya adasında 20 -27 Ocak 2024 tarihleri arasındaki yapıldı.

Konvansiyona KITREB Genel Sekreter Umut Eserer ile üyeleri Yusuf Nidai ve Hasan Karlıtaş katıldı.

Dünyadaki rehberlik uygulamaları, turizmdeki son gelişmeler ve rehberlik mesleğiyle ilgili sunum ve atölye çalışmalarının yapıldığı konvansiyon 2026’da Japonya'da yapılacak.

KITREB açıklamasında, 2003’ten beri temsilci olarak katıldıkları uluslararası konvansiyonlara, artık üye olarak katılmak istedikleri belirtilerek, bu konuda gereken girişimlerin geçmişte yapıldığı ve yeniden girişim başlatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanlığı'na, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’ne (KITSAB) ve Acapulco Tatil Köyü'ne Konvansiyona katılım konusunda desteklerinden dolayı teşekkür de edildi.