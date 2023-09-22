KITSAB 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'na katıldı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), 20-22 Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası (IBTB) Fuarı’na katıldı.

KITSAB’dan verilen bilgiye göre, Asbaşkanı Oğuz Akançay, Genel Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Artunç Gürkut ile Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalkı tarafından temsil edilen KITSAB, fuar süresince Kuzey Kıbrıs tanıtımına katkıda bulunacak ve Kuzey Kıbrıs’a ilgi gösteren tur operatörleri ile yapılacak ikili görüşmelerde bölgenin turizm zenginliklerinin tanıtımı ve bölgesel kalkınmayla sürdürülebilir turizme yönelik çalışmaları geliştirmeye çalışacak.

KITSAB Asbaşkanı Akançay, fuarın son gününde yaptığı açıklamada, IBTB’nin yakın zamanda dünya endüstrisi içindeki yerini alacağına dikkat çekerek, fuardaki hedeflerini, “Balkan ülkelerinden hedeflenen turist sayısına erişebilmemiz için tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine önem vermemiz gerekmektedir. Birlik olarak, IBTB Fuarı’nda turizm potansiyelimizin tanıtımını yapmak, katılımcı profesyoneller ile ilişkilerimizi geliştirmek ve bu ilişkileri canlı tutmak başlıca amacımız olacaktır’’ şeklinde özetledi.

IBTB Fuarı, gün sonuna kadar Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gezilebilecek.