KITSAB, TÜRSAB’la yürütülen çalışmalara hız verdi

Kuzey Kıbrıs turizminin gelişmesi için uğraş veren Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yönetimi, bu çerçevede Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yönetimi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalara hız verdi.

KITSAB’tan yapılan açıklamada, TÜRSAB’ın Antalya’daki kongresi öncesinde bir araya gelen iki sivil toplum kuruluşunun yöneticileri Kuzey Kıbrıs turizminin Türkiye’de daha çok tanıtılıp, daha çok turist çekebilmesine yönelik yapılan çalışmaları masaya yatırdı.

-200 civarında TÜRSAB üyesi 13-17 Nisan tarihlerinde KKTC’ye gelecek

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 200 civarında TÜRSAB üyesinin 13-17 Nisan tarihleri arasında KKTC’ye geleceklerinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Türkiye genelinde faaliyet gösteren 200 civarında TÜRSAB üyesi 13-17 Nisan döneminde KKTC’ye gelecek ve tüm Kuzey Kıbrıs’ı gezip dolaşacak, tarihini öğrenip, doğal güzelliğine tanık olacak. Kıbrıs Türk kültürü ile tanışacak olan acenteciler, turlarında ayrıcalıklı Kıbrıs Türk mutfağının ürünlerini de tatma şansına sahip olacak.”

Söz konusu ziyaret kapsamında KITSAB üyesi seyahat acenteleri ve TÜRSAB’a bağlı seyahat acenteleri arasında B2B görüşmelerin de olacağı belirtilen organizasyon sonrasında, “TÜRSAB üyelerinin çok daha bilinçli bir şekilde pazarlayacağı Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’deki potansiyelden daha çok yararlanması hedefleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

Antalya’daki toplantıya KITSAB adına Asbaşkan Oğuz Akançay, Genel Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Artunç Gürkut, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Özboğaç, Çağdaş Uçaner, Doğan Yalkı ve KKTC Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu’nun katıldığı belirtilen açıklamada, TÜRSAB adına ise Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akyıl, Esra Başeskioğlu, Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat ve İhtisas Başkanlıkları, Kurumsal Etkinlikler Direktörü Ceylan Yiğiterkan’ın katıldığı aktarıldı.