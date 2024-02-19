KITSAB ve TÜRSAB arasında protokol imzalandı: İş birliği artırılacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye ve KKTC arasındaki turizme ivme katacak yol haritası için protokol imzaladı.

Protokol ile iki turizm örgütü arasında “sürdürülebilir ve verimli bir zeminde karşılıklı turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi” amaçlanıyor.

KITSAB’dan yapılan açıklamaya göre, KITSAB heyeti, bu yıl ikincisi düzenlenen TÜRSAB, Turizm Kongresi’ne katıldı. Turizmdeki yeni gelişmelerin farklı oturumlarla ele alındığı Kongre, çok faydalı bilgilerin yanı sıra yeni iş birliklerini de beraberinde getirdi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Başdanışmanı, Disiplin Kurulu Üyesi, İhtisas Başkanları ile KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun ve Asbaşkanı Oğuz Akançay beraberindeki KITSAB heyetinin katılımları ile Antalya Royal Seginus Hotel’de bir toplantı düzenlendi.

Kongrede, KKTC ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin daha ileriye taşınması amacıyla protokol imzalandı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun'un imza koyduğu protokol ile iki turizm örgütü arasında sürdürülebilir ve verimli bir zeminde karşılıklı turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilebilmesine olanak sağlayacak çalışmaları yapmak için çalışma grupları oluşturuldu.

-“ Hedefimiz, ülkemize nitelikli ve kaliteli turistleri taşıyabilmek”

Protokole imza koyan Firuz Bağlıkaya ile Orhan Tolun protokolün hayırlı olmasını diledi; sektörel iş birliğinin iki ülke açısından da verimli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

KITSAB Başkanı Tolun, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na etkinliğe katılmalarını sağladığı için teşekkür etti.

Sektörün ilerlemesine yönelik bu tip iş birliklerinin önemine değinen Tolun, “Türkiye bizim için ana pazardır. Buradaki iş birliklerinin ülkemiz turizmine büyük katkıları olacağından eminiz. Hedefimiz Akdeniz’in cennetten bir köşesi olan ülkemize nitelikli ve kaliteli turistleri taşıyabilmek, ülkemizin güzelliklerini sergileyebilmektir ”dedi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’ya, ilgisi için teşekkür eden Tolun, imzalanan protokolün meyvelerinin alınacağına inanç belirterek, bu çerçevede KITSAB olarak ülke turizminin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.