Kuzey Kıbrıs İstanbul’da tanıtılacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyetleri bir araya geldi.

27 Temmuz’da TÜRSAB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya KITSAB adına Asbaşkan Oğuz Akançay katıldı. Toplantıda, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, yönetim kurulu üyesi Mehmet Akyıl ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nergis Büyükkınacı ile Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, toplantıda İstanbul’da düzenlenmesi planlanan KKTC famtrip ve destinasyon tanıtımı hakkında görüşmeler yaptıklarını kaydetti. KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KITSAB ve TÜRSAB’ın işbirliğinde İstanbul’da bir tanıtım etkinliği yapılacağını belirten Akançay, sosyal medya fenomenlerinin de yer alacağı etkinlik ile Kuzey Kıbrıs’ı Türk turistlere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Akançay, toplantıda etkinlik tarihi ve içerik ile ilgili detayları ele aldıklarını belirterek, çalışmaların netleşmesi sonrasında programın duyurulacağını açıkladı. Akançay, çalışmalara destek veren TÜRSAB yetkilileri ve her zaman yanlarında hissettikleri Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.