KITSAB yangına karşı işbirliğinin sürekli kılınması gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), yangına karşı Anavatan Türkiye, İngiliz Üstler bölgesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile ortaya konan işbirliğinin sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

KITSAB’dan yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülkede yangınların eski yöntemlerle savuşturulamayacağı, yangınların eskisine göre daha hızlı yayıldığı ve etkili olduğu, gerekli önlemlerin alınmasının ve bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Kantara bölgesindeki yangın, devletimizin yetersizliklerini en kısa sürede gidermemiz gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyarken, başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Rum tarafı, İngiliz Üstler Bölgesi ve İsrail’den gelen yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı ve bu iş birliğinin sürekli hale getirilerek orman yangınları ile mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz” denildi.

Açıklamada, Birliğin yangın bölgesine su ve içecek tedarik ettiğini, iş makinesi ve vidanjörler yardımlarını, yangına karşı mücadele veren görevli ve gönüllüleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

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24/06/2022 09:28