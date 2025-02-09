Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yetkilileri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yönetimi ile görüştü.

Birlikten yapılan açıklamaya göre görüşme, İstanbul’daki TÜRSAB Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs turizminin geliştirilmesi çerçevesinde daha önce yapılan toplantıların devamı niteliğinde yapılan görüşmede, TÜRSAB’a bağlı acentelerin KKTC’nin tanıtımına katkı sağlama amacıyla Kuzey Kıbrıs’a yapacakları gezi hazırlıkları ele alındı.

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, toplantı hakkında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırmaya yönelik görüş ve öneriler paylaşıldığını kaydederek, “TÜRSAB üyelerinin ülkemizi ziyaret etmesi daha önce aldığımız bir karardı. Şimdi bu kararın hayata geçmesiyle ilgili çalışmaları tamamlama aşamasındayız” dedi.

İki örgütün bir süredir karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalar yaptığını anımsatan Akançay, özellikle TÜRSAB üyelerinin KKTC’de konuk edilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de hem daha çok tanıtılması hem de buradan KKTC’ye daha fazla turist gelmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Akançay, TÜRSAB yönetimine teşekkür ederek, iki örgütün iş birliklerini güçlendirmek adına yürütülen çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda, KITSAB adına KITSAB Yönetim Kurulu Asbaşkanı Oğuz Akançay, Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Özboğaç ve KKTC Turizm Tanıtma ve Pazarlama Şube Amiri Mustafa Köprülü ve KKTC Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Bölümü Sorumlusu İlden Kaya Kasap yer aldı. TÜRSAB adına ise TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın beraberindeki TÜRSAB heyeti katılım sağladı.