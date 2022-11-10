KİU 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği düzenledi

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Atatürk’ü Anma töreni düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenine KİU Rektörü Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu, Prof. Dr. Mesut Yalvaç, Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr Şükrü Çankaya başta olmak üzere KİU akademik kadrosu ve öğrencileri katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı çerçevesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün yaşamının son bir yılını aktarıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Doç. Dr. Arzu Alvan Bozdereli, “Atatürk, mücadeleci kişiliği, düşünceleri ve ardında bıraktığı yıkılmaz eserleriyle düşmanlarının bile takdir ve saygısını kazanmış, milletimizin refahı için ömrünün son demlerine kadar durmaksızın çalışmış ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Bugün bizlere düşen görev Atatürk’ün yolundan, yüzümüzü geleceğe dönmek ve ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır” dedi.

Dr. Orhan Çekiç’in hazırladığı ‘Son Yıl’ videosunun izlenmesinin ardından tören sona erdi.

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10/11/2022 20:18