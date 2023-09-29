KİÜ Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi

Kıbrıs İlim Üniversitesi 2023 -2024 Akademik Yıl açılış törenini İstanbul Aydın Üniversitesi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

KİÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, akademik ve idari kadronun katılımıyla Kıbrıs İlim Üniversitesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen törende Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

KİU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu ise “Akademik Oryantasyon Programı” hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

-Arslanbaş eğitimde yenilik ve teknoloji vurgusu yaptı

2023 -2024 Akademik yılında eğitimde yeniliklerin takibi ve teknolojiye adaptasyonun önemine dikkat çeken Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, “Yetkinlik ve yeterliliklerimizi sorgulayıp çağın gerektirdiği siluete kavuşmamız gerekir. Biz sıradan, kendini geliştirmekten uzak, zamanını farklı şeylere harcayan öğrencisiyle, Girne ile üniversiteyle bağını koparmış akademisyen istemiyoruz.” diyerek akademisyenlerin hem öğrenci yetkinlik, beceri ve ihtiyaçlarını gözlemleyebilen hem de çağa ayak uyduran bireyler olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Biz geleceğe hazırlanırsak dünyanın her sektörde yaşadığı krizde elimizi suyun üzerinde tutabiliriz.” ifadelerine yer veren Dr. Arslanbaş, KİÜ’nün her zaman bilim ve teknolojiyi yakından takip edeceğine vurgu yaparak yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.