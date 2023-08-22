KİÜ ve HAKSEN iş birliği sözleşmesi imzaladı

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ)ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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22/08/2023

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KİÜ ve HAKSEN iş birliği sözleşmesi imzaladı

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ)ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KİÜ'den verilen bilgiye göre, iş birliği kapsamında, eğitim ve Ada’da yüksek öğretim seviyesinin arttırılması hedefleniyor.

KİÜ Tanıtım Ofisi Sorumlusu Filiz Çakar ve HAKSEN Başkanı Salih Erşangil’in imza attığı protokolle yüksek lisans ve doktora programlarından HAKSEN üyeleri yararlanabilecek.

22/08/2023 16:39
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TAGS: haber, kıbrıs, KİÜ, HAKSEN
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