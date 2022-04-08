Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden sürpriz fotoğraf! 'Kurt Efe' göründü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile stil danışmanı eşi Başak Dizer (44) , bu ay sonu dünyaya gelecek bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günlerde oğullarına verecekleri ismi açıklayan ünlü çiftten beklenen fotoğraf geldi.

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08/04/2022

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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden sürpriz fotoğraf! 'Kurt Efe' göründü

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 

ÇEKİRDEK AİLE POZU
İlk kez anne-baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, önceki gün objektif karşısına geçti. Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.

Yakışıklı oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi..." notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 485 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü çifte, "Maşallah..." şeklinde yorumlarda bulundu.

 

08/04/2022 09:10
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TAGS: Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer
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