Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber!

2016 yılında nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer bu kez ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı.

“ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ”

Ünlü stilist, “Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi.

Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

“KIVANÇ'A ÇOK GÜLÜYORUM”

Başak Dizer, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Kıvanç’a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.”

“EVLİLİĞİN YAPI TAŞI ANLAYIŞ”

“Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.”

“SEVGİ VE SAYGI BİTERSE BÜYÜ BOZULUR”

“Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.”

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18/11/2021 10:20