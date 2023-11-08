Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile pozunu paylaştı

Stilist Başak Dizer (46) ile yedi yıl önce Paris’te nikâh masasına oturan ve mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022’de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Manzarayı izleyen baba oğulun pozu kısa sürede gündem oldu.

“TIPKI BABASI”

Geçen aylarda da oğluyla hastane çıkışı objektiflere yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, “Kurt Efe’nin aşısı vardı onun için geldik. Her şey yolunda gidiyor bir problem yok” diye konuşmuştu.

Kurt Efe’yi gören sosyal medya kullanıcıları “Babasının kopyası”, “Tıpkı babası”gibi yorumlar yapmıştı.