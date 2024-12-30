Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sosyal medyayı salladı
Instagram'da paylaştığı her fotoğrafla saniyeler içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe ile karesini yayınladı.
30/12/2024
Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçen aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.
Türkiye'ye dönen oyuncunun, Instagram'da paylaştığı Londra'da metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekildiği bir fotoğrafı büyük ilgi gördü.
"EN KARİZMATİK BABA-OĞUL"
Baba-oğulun pozunu görenler "En karizmatik baba-oğul" yorumunu yaptı.
BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ
Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.