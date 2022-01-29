Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine 2,7 milyon lira teklif

Ünlü stil danışmanının, eşinin de isteği üzerine 200 bin dolarlık (yaklaşık 2,7 milyon TL) teklifi reddettiği belirtildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek heyecanı yaşarken, firmalar arasında da adeta rekabet başladı. Minik Tatlıtuğ'a bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor.

Markalar reklamlarında minik Tatlıtuğ'u görmek isterken, beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı konuşuluyor.

Akşam gazetesinin haberine göre, bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif eden bir firma, 'hayır' yanıtını aldı.

44 yaşındaki ünlü stil danışmanının söz konusu teklifi geri çevirmesinde, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü olduğu öne sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz kasım ayında Beyoğlu’nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuşmuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" ifadelerini kullanmıştı.

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29/01/2022 16:02