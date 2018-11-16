Kıvanç Tatlıtuğ’dan ‘Müslüm’ yorumu

Set arasında dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar’la yemek yiyen Kıvanç Tatlıtuğ, set kıyafetleriyle görüntülendi.Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, “Yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Umarım izleyenler beğenir” ifadelerini kullandı. Son dönemde vizyona giren filmleri takip etme fırsatı bulamadığını belirten Tatlıtuğ, Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’in hayatını canlandırdığı ‘Müslüm’ filmiyle ilgili güzel yorumlar aldığını söyledi.