Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Öpücük ver bir tane

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile ördeği severken çekilen görüntüleri büyük beğeni topladı.

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29/12/2023

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Öpücük ver bir tane

Stilist Başak Dizer (46) ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan ve mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Tatlıtuğ'un sosyal medyada oğlu Kurt Efe ile paylaşılan videosu gündem oldu.

Tatlıtuğ'un Beykoz'daki Kuş Cenneti'nde oğlu Kurt Efe'ye "Öpücük ver bir tane..." diyerek ördek sevdirmeye çalıştığı o anlar büyük beğeni topladı.

BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.

29/12/2023 22:46
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TAGS: Kıvanç Tatlıtuğ, magazin, haber
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